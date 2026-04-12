Escape Game Les flamboyants éperons d’or au Haras national du Pin Musée Le Pin-au-Haras

Le Pin-au-Haras

Escape Game Les flamboyants éperons d’or au Haras national du Pin

Musée Haras national du Pin Le Pin-au-Haras Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 16:30:00

fin : 2026-07-23 20:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Les légendaires éperons d’or de Louis XIV auraient été dissimulés dans les salles du musée… À la faveur de la nuit, un gardien complice vous ouvre discrètement les portes. Votre mission retrouver les éperons et la clé de la grande porte avant l’aube, dans seulement 1h.

Durée 1h

Public à partir de 12 ans

Équipe jusqu’à 6 participants

Lieu Musée Anciennes écuries du Haras du Pin

Énigmes, indices cachés, codes secrets, et mécanismes ingénieux jalonneront votre enquête. Observation, logique et esprit d’équipe seront vos meilleurs alliés pour triompher dans les temps.

Dates Avril 16, 17, 23, 24 et 30 Juillet 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 et 31 Août 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 et 28 Octobre 22,23,29 et 30.

Horaires 16h30 18h 19h30 (se présenter 15 min avant l’animation)

Tarifs

Équipe de 6 24€ par personne

Équipe de 5 26€ par personne

Équipe de 4 28€ par personne

Équipe de 3 34€ par personne

Équipe de 2 40€ par personne

Le Haras se réserve le droit de compléter la session pour atteindre les 6 participants.

Toute équipe souhaitant privatiser une session devra régler le tarif correspondant à 6 personnes, quel que soit le nombre réel de participants.

Les tarifs restent inchangés pour les équipes acceptant que leur session soit complétée par d’autres joueurs.

Une expérience unique à vivre au Versailles du cheval ! .

Musée Haras national du Pin Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr

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English : Escape Game Les flamboyants éperons d’or au Haras national du Pin

L’événement Escape Game Les flamboyants éperons d’or au Haras national du Pin Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-04-12 par Terres d’Argentan Intercom