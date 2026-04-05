Spectacle équestre Genesis, cheval de spectacle L’incroyable aventure Manège d’Aure Le Pin-au-Haras

Le Pin-au-Haras

Spectacle équestre Genesis, cheval de spectacle L’incroyable aventure

Manège d’Aure Haras national du Pin Le Pin-au-Haras Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Ce spectacle s’articule comme une fiction romancée, largement, inspiré par la vie et l’œuvre de Philippe Astley, inventeur du cirque équestre moderne.

Il rend hommage au spectacle vivant, aux Chevaux et aux artistes.

Comptant au fil de ces tableaux, l’extraordinaire, histoire de cette forme nouvelle de divertissement et de ses cavaliers pionniers du genre.

En lieu de prologue, le spectacle s’ouvre sur une succession de scénettes illustrant la manière dont cet écuyer anglais qui, se trouvant bien désœuvré à la fin de la guerre, transforme ce qu’il avait imaginé comme une piste d’entraînement et de démonstration pour la cavalerie aux exercices militaire, en scène de théâtre.

C’est en cette fin de XVIIIe siècle, ou un retour à la paix insuffle au peuple, une dynamique nouvelle et un engouement considérable pour toute forme de divertissement, que Astley entreprend la création d’un spectacle original. Il rassemble en un lieu l’art équestre issue de la haute école militaire et des chevaliers, ainsi que les arts forains jusqu’alors perpétrés sur les foires.

Et sans le savoir il met en place les fondamentaux de ce qui deviendra le cirque moderne.

Au-delà des performances originales, menées par quelques-uns des artistes les plus talentueux et porté par une mise en scène à l’esthétisme léché tantôt poétique tantôt humoristique, d’une manière romancée nous assisterons à la naissance des figures emblématiques qui font le succès et l’identité du cirque depuis 250 ans.

> Réservation fortement conseillée sur le site internet du Haras national du Pin.

> Représentation du 4 avril au 28 juin, à 15h en semaine et à 16h les week-ends et jours fériés. .

Manège d’Aure Haras national du Pin Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr

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English : Spectacle équestre Genesis, cheval de spectacle L’incroyable aventure

L’événement Spectacle équestre Genesis, cheval de spectacle L’incroyable aventure Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-04-05 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault