Initiation au travail du cuir Le Pin-au-Haras
Initiation au travail du cuir Le Pin-au-Haras vendredi 12 juin 2026.
Le Pin-au-Haras
Initiation au travail du cuir
Haras national du Pin Le Pin-au-Haras Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 09:00:00
fin : 2026-07-10 11:30:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-07-10 2026-07-31 2026-08-14
Mathilde Costeux, nouvelle artisan sellier-harnacheur, issue de la formation artisan sellier portée par l’IFCE (Institut Français du Cheval et de l’Equitation), vous propose de vous initier au travail du cuir. Pendant 3h vous apprendrez à fabriquer votre propre ceinture ou autre article de maroquinerie, que vous pourrez gardez fièrement en souvenir. .
Haras national du Pin Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr
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English : Initiation au travail du cuir
L’événement Initiation au travail du cuir Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-05-22 par Haras national du Pin
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