Concours International d’Attelage 4*

Le Pin-au-Haras Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01 09:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Rendez-vous du 1er au 05 juillet 2026, au cœur du Pôle International de Sports Équestres (PISE), pour le traditionnel Concours International d’Attelage 4*.

Le public pourra également se balader tout au long du week-end parmi les stands des exposants. Une belle offre de restauration sera proposée sur place, avec le restaurant panoramique Le Furioso et le snack Le Florestan , qui seront ouverts tout au long de l’événement. Vous pourrez également profiter des animations touristiques du Haras National du Pin, avec des visites, des spectacles et des baptêmes poneys. .

Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr

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English : Concours International d’Attelage 4*

L’événement Concours International d’Attelage 4* Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-03-23 par Haras national du Pin