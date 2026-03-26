Exposition Raoul Dufy, quand le cheval devient couleur Haras national du Pin Le Pin-au-Haras

Exposition Raoul Dufy, quand le cheval devient couleur

Haras national du Pin Espace d’exposition temporaire (Parcours-découverte de l’écurie n°1) Le Pin-au-Haras Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Artiste normand majeur, Raoul Dufy explore le thème du cheval dès les années 1910. D’abord à travers les cavaliers et les calèches, puis en s’attachant plus largement à l’univers des courses hippiques. Le cheval traverse son œuvre sous de multiples formes peintures, dessins, aquarelles, mais aussi textiles, céramiques et mobilier. Une exposition haute en couleur, révélant la liberté du trait et la vivacité d’un regard sur le monde équestre.

> Entrée comprise dans l’entrée payante du Haras national du Pin .

Haras national du Pin Espace d’exposition temporaire (Parcours-découverte de l’écurie n°1) Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr

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English : Exposition Raoul Dufy, quand le cheval devient couleur

L’événement Exposition Raoul Dufy, quand le cheval devient couleur Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-03-26 par Haras national du Pin