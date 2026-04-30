Agissez comme si vous ne pouviez pas échouer – Ciné-débat Cinéma Grand Ecran La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 20:30 – 23:30

Gratuit : non 6,50 € Tout public

Dans le cadre de la programmation Hors les Murs du festival Deux Mains, soirée autour du documentaire “Agissez comme si vous ne pouviez pas échouer”. Documentaire réalisé par Mathieu Pheng.Une plongée sensible dans la vie de Claude Alphandéry, résistant, économiste, banquier et pionnier de l’économie sociale et solidaire, mêlant récits intimes, archives et témoignages. Plus qu’un hommage, ce film est un outil de mobilisation face aux défis de notre époque, pensé pour inspirer toutes celles et ceux qui résistent et veulent continuer à croire en la coopération, la solidarité et la fraternité. Projection suivie d’un débat avec des représentants de la CRESS Pays de la Loire (Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire)

Cinéma Grand Ecran La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 10 46 25 https://www.grandecran.fr/ https://www.grandecran.fr



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