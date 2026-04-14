Mai à Vélo 2026, AUDITIA, La Chapelle-sur-Erdre
Mai à Vélo 2026, AUDITIA, La Chapelle-sur-Erdre vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai AUDITIA Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
AUDITIA 98 Rue du Leinster, 44240 La Chapelle-sur-Erdre France La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=209544
À voir aussi à La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique)
- Stages sport, sciences, nature Espace de plein air de Port-Barbe La Chapelle-sur-Erdre 16 avril 2026
- GuiHome vous détend, Espace Culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre 18 avril 2026
- Bivouac enfants, Jardin des Espérides, La Chapelle-sur-Erdre 19 avril 2026
- Stage-atelier nature 5-10 ans, Jardin des Hespérides,, La Chapelle-sur-Erdre 20 avril 2026
- Stage-atelier nature 5-10 ans Jardin des Hespérides, La Chapelle-sur-Erdre 23 avril 2026