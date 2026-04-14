Bivouac enfants, Jardin des Espérides, La Chapelle-sur-Erdre
Bivouac enfants, Jardin des Espérides, La Chapelle-sur-Erdre dimanche 19 avril 2026.
Bivouac enfants Dimanche 19 avril, 16h00 Jardin des Espérides Loire-Atlantique
40 € par enfant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T16:00:00+02:00 – 2026-04-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-04-19T16:00:00+02:00 – 2026-04-19T23:59:00+02:00
L’association Terraherba : l’éveil des bourgeons en partenariat avec l’association les lézards au jardin offre l’occasion à vos aventuriers, aventurières de passer un moment inoubliable. Peut être leur première nuit en tente ?
Au programme :
Exploration nocturne avec nos sens, allumage et veillée autour du feu, nuit sous tente et fabrication du pain pour le petit déjeuner.
Petit groupe de 6 enfants.
Jardin sécurisé et fermé.
Fournir un pique-nique pour le soir.
Petit-déjeuner partagé.
Jardin des Espérides Chemin de la Hautière, La Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « laury.terraherba@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 50 23 33 10 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/terra.herba/ »}]
Pour les 6-10 ans Bivouac Atelier nature
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