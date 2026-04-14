Stage-atelier nature 5-10 ans, Jardin des Hespérides,, La Chapelle-sur-Erdre
Stage-atelier nature 5-10 ans, Jardin des Hespérides,, La Chapelle-sur-Erdre lundi 20 avril 2026.
Stage-atelier nature 5-10 ans 20 – 24 avril Jardin des Hespérides, Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T10:00:00+02:00 – 2026-04-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T10:00:00+02:00 – 2026-04-24T17:00:00+02:00
Faciliter la connexion à la nature, à soi et aux autres par : le jeu libre, collectif, moteur, les activités pratiques et manuelles.
Pour répondre davantage aux besoins de chacun et du groupe le programme du stage est adapté en fonction des envies des enfants.
Au programme :
Chacun à notre rythme, nous prennons le temps de nous connaître, de jouer ensemble, de coopérer.
Nous explorons le monde du vivant, nos sens et aussi nos émotions.
Nous observons la nature et ses habitants, nous apprenons à construire notre environnement.
Chaque jour : confection et partage de notre tisane du goûter.
- Activités encadrées par Laury, animatrice professionnelle.
En partenariat avec l’association Les Lézards au jardin
Inscriptions à la semaine ou à la journée !
Pour vous faire une idée, n’hésitez pas à jeter un œil sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/terra.herba
Jardin des Hespérides, La Chapelle sur erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://admin.helloasso.com/terraherba-l-eveil-des-bourgeons/evenements/stage-nature-20-au-24-avril-2026/edition/3 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/terra.herba »}]
Stage nature 5-10 ans : dans le jardin pédagogique, les enfants profiteront du printemps pour faire de nouvelles rencontres, explorer le vivant, coopérer et laisser libre cours à leur imagination. Stage Nature
À voir aussi à La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique)
- Stages sport, sciences, nature Espace de plein air de Port-Barbe La Chapelle-sur-Erdre 16 avril 2026
- GuiHome vous détend, Espace Culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre 18 avril 2026
- Bivouac enfants, Jardin des Espérides, La Chapelle-sur-Erdre 19 avril 2026
- Stage-atelier nature 5-10 ans Jardin des Hespérides, La Chapelle-sur-Erdre 23 avril 2026
- Soulèvements – Ciné-débat, Cinéma le Grand Ecran, La Chapelle-sur-Erdre 27 avril 2026