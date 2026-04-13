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Soulèvements – Ciné-débat, Cinéma le Grand Ecran, La Chapelle-sur-Erdre

Soulèvements – Ciné-débat, Cinéma le Grand Ecran, La Chapelle-sur-Erdre

Soulèvements – Ciné-débat, Cinéma le Grand Ecran, La Chapelle-sur-Erdre lundi 27 avril 2026.

Lieu : Cinéma le Grand Ecran

Adresse : 20 avenue des Perrières, 44240 la Chapelle-sur-Erdre

Ville : 44240 La Chapelle-sur-Erdre

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 27 avril 2026

Fin : lundi 27 avril 2026

Tarif : 6,50 €

Soulèvements – Ciné-débat Lundi 27 avril, 19h30 Cinéma le Grand Ecran Loire-Atlantique

6,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-27T19:30:00+02:00 – 2026-04-27T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-27T19:30:00+02:00 – 2026-04-27T22:00:00+02:00

Soirée autour du documentaire « Soulèvements ».
Une plongée au coeur des Soulèvements de la Terre.

Projection suivie d’un échange avec les protagonistes du film.

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