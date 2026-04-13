Soulèvements – Ciné-débat, Cinéma le Grand Ecran, La Chapelle-sur-Erdre

Soulèvements – Ciné-débat Lundi 27 avril, 19h30 Cinéma le Grand Ecran Loire-Atlantique

6,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T19:30:00+02:00 – 2026-04-27T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-27T19:30:00+02:00 – 2026-04-27T22:00:00+02:00

Soirée autour du documentaire « Soulèvements ».

Une plongée au coeur des Soulèvements de la Terre.

Projection suivie d’un échange avec les protagonistes du film.

Cinéma le Grand Ecran 20 avenue des Perrières, 44240 la Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « ressourcerie@letransistore.org »}]

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