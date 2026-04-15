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Atelier Trico’thé, La Cabane à jeux, La Chapelle-sur-Erdre

Atelier Trico’thé, La Cabane à jeux, La Chapelle-sur-Erdre

Atelier Trico’thé, La Cabane à jeux, La Chapelle-sur-Erdre mercredi 22 avril 2026.

Lieu : La Cabane à jeux

Adresse : 10 bis rue François Clouet 44240 La chapelle-sur-Erdre

Ville : 44240 La Chapelle-sur-Erdre

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Tarif : Accès libre

Atelier Trico’thé Mercredi 22 avril, 14h00 La Cabane à jeux Loire-Atlantique

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

Venez coudre ou tricoter autour d’un thé en partenariat avec La Maison Pour Tous !

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Après-midi trico’thé ! couture laine

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