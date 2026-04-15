Atelier Trico’thé, La Cabane à jeux, La Chapelle-sur-Erdre
Atelier Trico’thé, La Cabane à jeux, La Chapelle-sur-Erdre mercredi 22 avril 2026.
Atelier Trico’thé Mercredi 22 avril, 14h00 La Cabane à jeux Loire-Atlantique
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00
Venez coudre ou tricoter autour d’un thé en partenariat avec La Maison Pour Tous !
La Cabane à jeux 10 bis rue François Clouet 44240 La chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « ressourcerie@letransistore.org »}]
Après-midi trico’thé ! couture laine
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