Atelier Trico’thé, La Cabane à jeux, La Chapelle-sur-Erdre

Atelier Trico’thé Mercredi 22 avril, 14h00 La Cabane à jeux Loire-Atlantique

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

Venez coudre ou tricoter autour d’un thé en partenariat avec La Maison Pour Tous !

La Cabane à jeux 10 bis rue François Clouet 44240 La chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « ressourcerie@letransistore.org »}]

Après-midi trico’thé ! couture laine