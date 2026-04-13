Agnès BIHL (chanson française) – Concert assis, La Loco, Quimperlé

Agnès BIHL (chanson française) – Concert assis 21 et 22 mai La Loco Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:00:00+02:00

20h00-01h00 –

La Loco – 33 boulevard de la gare Quimperlé

️ PAF : prévente 15€ ( 75 places )- J-7 20€ ( 75 places )

Toujours au fait de l’actualité, habile à croquer son époque, Agnès Bihl se nourrit de toutes ses expériences pour écrire ses chansons.

Ses thèmes sont ceux de l’émotion et de l’engagement, mêlés de rire et de cette attitude un peu frondeuse qui font le piquant de son œuvre et de sa personnalité.

Tour à tour ardente, fragile, rebelle ou facétieuse, sur scène, Agnès Bihl se livre sans retenue, et offre plus que jamais à son public, la joie de cette langue qu’elle manie avec maestro pour le plaisir d’un public toujours plus nombreux au rendez-vous.

https://youtu.be/-NZoNnxp5vw

https://www.facebook.com/events/25906052545724309/

La Loco Boulevard de la Gare, 29300 Quimperlé, France Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« data »: {« author »: « agnesbihl », « cache_age »: 86400, « description »: « »Ni parfaite ni refaite », extrait du nouvel album d’Agnu00e8s Bihl « Il u00e9tait une femme »nParoles: Agnu00e8s BihlnMusique: Dorothu00e9e DanielnArrangements: Fru00e9du00e9ric Feugasn(P) & (C) Un Weekend u00e0 Walden – Signe ParticuliernnnRu00e9alisateur / monteur : Su00e9bastien AntoinenDirecteur photo / etalonneur : Hugo RosselonCadreur : Matthieu BudinnChef du00e9coratrice : Lucie AudaunMaquilleuse : Audrey PayetnAssistant deco : Julien GernernnnClip produit avec le soutien du FCM (Fond pour la Cru00e9ation Musical) », « type »: « video », « title »: « Agnu00e8s Bihl – Ni Parfaite Ni Refaite (Clip Officiel) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/-NZoNnxp5vw/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=-NZoNnxp5vw », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCKGzaj-H527Vu2q7RL6oI9Q », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/-NZoNnxp5vw »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/25906052545724309/ »}] https://www.facebook.com/events/25906052545724309/ AVEN

20h00-01h00 –