Visite accompagnée de l’exposition Métamorphoses Chapelle des Ursulines Quimperlé
Visite accompagnée de l’exposition Métamorphoses Chapelle des Ursulines Quimperlé vendredi 22 mai 2026.
Quimperlé
Visite accompagnée de l’exposition Métamorphoses
Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 11:00:00
fin : 2026-05-22 11:45:00
Date(s) :
2026-05-22
Un cheminement à travers 10 années de créations, des œuvres de jeunesse aux œuvres spécialement créées pour cette exposition quimperloise.
Visite tout public. Tous les vendredis à 11h du 22 mai au 25 octobre. .
Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English : Visite accompagnée de l’exposition Métamorphoses
L’événement Visite accompagnée de l’exposition Métamorphoses Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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