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Conférence de Annick Le Douget Espace Benoit Groult Salle Ellé Quimperlé

Conférence de Annick Le Douget Espace Benoit Groult Salle Ellé Quimperlé vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Espace Benoit Groult Salle Ellé

Adresse : Avenue du Coat-Kaër

Ville : 29300 Quimperlé

Département : Finistère

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Quimperlé

Conférence de Annick Le Douget

Espace Benoit Groult Salle Ellé Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:00:00
fin : 2026-05-08 20:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Annick Le Douget, écrivain, propose pour la sortie de son dernier ouvrage une conférence sous l’égide de l’association Histoire et Patrimoine de Kemperle, intitulée Résistance et banditisme en Cornouaille.   .

Espace Benoit Groult Salle Ellé Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 95 48 62 94 

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English : Conférence de Annick Le Douget

L’événement Conférence de Annick Le Douget Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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