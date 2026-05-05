Conférence de Annick Le Douget Espace Benoit Groult Salle Ellé Quimperlé

Quimperlé

Conférence de Annick Le Douget

Espace Benoit Groult Salle Ellé Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:00:00

fin : 2026-05-08 20:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Annick Le Douget, écrivain, propose pour la sortie de son dernier ouvrage une conférence sous l’égide de l’association Histoire et Patrimoine de Kemperle, intitulée Résistance et banditisme en Cornouaille. .

Espace Benoit Groult Salle Ellé Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 95 48 62 94

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English : Conférence de Annick Le Douget

L’événement Conférence de Annick Le Douget Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS