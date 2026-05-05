Quimperlé

Rencontre tarot

3 Rue Leuriou Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:30:00

fin : 2026-05-07 22:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Arca Ludis organise une soirée tarot.

Places limités 3 tables disponibles réservées aux joueurs/joueuses ayant des notions du jeu, boisson offerte pour les gagnants. .

3 Rue Leuriou Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 56 46 20 75

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English : Rencontre tarot

L’événement Rencontre tarot Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS