Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontre tarot Quimperlé

Rencontre tarot Quimperlé jeudi 7 mai 2026.

Adresse : 3 Rue Leuriou

Ville : 29300 Quimperlé

Département : Finistère

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Quimperlé

Rencontre tarot

3 Rue Leuriou Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 18:30:00
fin : 2026-05-07 22:00:00

Date(s) :
2026-05-07

Arca Ludis organise une soirée tarot.
Places limités 3 tables disponibles réservées aux joueurs/joueuses ayant des notions du jeu, boisson offerte pour les gagnants.   .

3 Rue Leuriou Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 56 46 20 75 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre tarot

L’événement Rencontre tarot Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS

À voir aussi à Quimperlé (Finistère)