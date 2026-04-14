AFTER WORK SESSION IRLANDAISE, La Loco, Quimperlé

AFTER WORK SESSION IRLANDAISE Mercredi 6 mai, 18h00 La Loco Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T18:00:00+02:00 – 2026-05-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T18:00:00+02:00 – 2026-05-06T22:00:00+02:00

18h00-22h00 –

La Loco – 33 boulevard de la gare Quimperlé

️ PAF : don libre

Viendez trembler au son de la Musique traditionnelle Irlandaise !

Chaque mercredi entre 18H et 22H en live et sans chichi, des zikos passionnés vont vous offrir en p’tit voyage à travers les terres légendaires de l’île verte !

Quoi de mieux pour finir la journée peinard en sirotant une p’tite mousse maison ?

https://www.facebook.com/events/1610180136796025/?event_time_id=1610189213461784

La Loco Boulevard de la Gare, 29300 Quimperlé, France Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1610180136796025/?event_time_id=1610189213461784 »}] https://www.facebook.com/events/1610180136796025/?event_time_id=1610189213461784 AVEN

18h00-22h00 –