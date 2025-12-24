Exposition Maël Nozahic, Chapelle des Ursulines Quimperlé

Exposition Maël Nozahic

Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-05-09

Cette année, la Chapelle des Ursulines accueille Maël Nozahic, artiste peintre, graveuse, céramiste et sculptrice fouesnantaise.

Ses oeuvre questionnent notre rapport à la nature, l’intimité de nos rêves et la force des messages que se transmettent des générations d’hommes et de femmes à travers les mythes. Son univers s’inspire du surréalisme, les couleurs et les irisations chatoient, la nature foisonnante invite des personnages hybrides, des figures mythologiques et divinatoires, qui révèlent la puissance de la création féminine. .

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

