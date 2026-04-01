Soirée jeux Médiathèque Quimperlé

Quimperlé

Soirée jeux

Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 18:00:00

fin : 2026-04-30 22:30:00

Date(s) :

2026-04-30

Votre médiathèque et l’association Lucky Lude vous proposent une soirée de jeux de société tout public.

Seul.e, à deux, en famille ou entre amis, venez rencontrer d’autres joueuses et joueurs autour de nombreux jeux d’ambiance, d’habileté et de réflexion ! .

Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 17 30

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English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS