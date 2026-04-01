Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage Sculpture modelage Maison des Associations Quimperlé

Stage Sculpture modelage Maison des Associations Quimperlé jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Maison des Associations

Adresse : Avenue du Coat-Kaër

Ville : 29300 Quimperlé

Département : Finistère

Début : 2026-04-23T14:00:00

Fin : 2026-04-23T17:00:00

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Quimperlé

Stage Sculpture modelage

Maison des Associations Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:00:00
fin : 2026-04-23 17:00:00

Date(s) :
2026-04-23

Stage d’initiation Sculpture–Modelage

Offrez-vous un temps de création et de découverte autour de la sculpture et du modelage. Durant cet atelier, vous serez invité(e) à expérimenter la terre, à apprivoiser les volumes, les pleins et les creux, et à laisser émerger une forme personnelle. Un espace pour observer, toucher, transformer… et voir peu à peu la matière prendre vie sous vos mains

Ouvert à tous débutants, enfants, adolescents et adultes.
Lieu Maison des Associations Quimperlé
Date Mercredi 23 avril
Horaire de 14h à 17h
Tarifs
– 35 € par personne
– 30 € par personne pour les fratries
Fournitures comprises.
Places limitées, pensez à réserver rapidement !
Au plaisir de se retrouver pour ce moment de partage et de créativité
Contact: Marie ou Geneviève 0610462058   .

Maison des Associations Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 10 46 20 58 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage Sculpture modelage

L’événement Stage Sculpture modelage Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS

À voir aussi à Quimperlé (Finistère)