Stage Sculpture modelage Maison des Associations Quimperlé
Stage Sculpture modelage Maison des Associations Quimperlé jeudi 23 avril 2026.
Quimperlé
Stage Sculpture modelage
Maison des Associations Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:00:00
fin : 2026-04-23 17:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Stage d’initiation Sculpture–Modelage
Offrez-vous un temps de création et de découverte autour de la sculpture et du modelage. Durant cet atelier, vous serez invité(e) à expérimenter la terre, à apprivoiser les volumes, les pleins et les creux, et à laisser émerger une forme personnelle. Un espace pour observer, toucher, transformer… et voir peu à peu la matière prendre vie sous vos mains
Ouvert à tous débutants, enfants, adolescents et adultes.
Lieu Maison des Associations Quimperlé
Date Mercredi 23 avril
Horaire de 14h à 17h
Tarifs
– 35 € par personne
– 30 € par personne pour les fratries
Fournitures comprises.
Places limitées, pensez à réserver rapidement !
Au plaisir de se retrouver pour ce moment de partage et de créativité
Contact: Marie ou Geneviève 0610462058 .
Maison des Associations Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 10 46 20 58
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English : Stage Sculpture modelage
L’événement Stage Sculpture modelage Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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