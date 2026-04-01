Stage Sculpture modelage Maison des Associations Quimperlé

Quimperlé

Stage Sculpture modelage

Maison des Associations Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:00:00

fin : 2026-04-23 17:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Stage d’initiation Sculpture–Modelage

Offrez-vous un temps de création et de découverte autour de la sculpture et du modelage. Durant cet atelier, vous serez invité(e) à expérimenter la terre, à apprivoiser les volumes, les pleins et les creux, et à laisser émerger une forme personnelle. Un espace pour observer, toucher, transformer… et voir peu à peu la matière prendre vie sous vos mains

Ouvert à tous débutants, enfants, adolescents et adultes.

Lieu Maison des Associations Quimperlé

Date Mercredi 23 avril

Horaire de 14h à 17h

Tarifs

– 35 € par personne

– 30 € par personne pour les fratries

Fournitures comprises.

Places limitées, pensez à réserver rapidement !

Au plaisir de se retrouver pour ce moment de partage et de créativité

Contact: Marie ou Geneviève 0610462058 .

Maison des Associations Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 10 46 20 58

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English : Stage Sculpture modelage

L’événement Stage Sculpture modelage Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS