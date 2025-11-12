Concert Nashville Pussy Lucie Sue (Hard rock) La Loco Quimperlé

Concert Nashville Pussy Lucie Sue (Hard rock)

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30 03:00:00

Date(s) :

2026-04-30

NASHVILLE PUSSY

C’est le D DAY après les plages de Normandie ! C’est à Quimperlé City que les ricains débarquent !!! Première date de leur tournée européenne et à peine sorti de l’avion en provenance d’Atlanta !!!!!

Au cours des deux dernières décennies, Nashville Pussy a prêché son évangile décadent aux côtés de Motörhead dans chaque avant-poste rock, de l’Asie à l’Europe et vice versa. Élevé au son des amplis Marshall, des guitares Gibson et du Jack Daniels, Nashville Pussy est le bâtard issu du mariage entre le camionneur dément au langage fleuri Blaine Cartwright et la prodige de la guitare Ruyter Suys, modèle vivant d’école d’art et conductrice de tracteur.

Né dans la Bible Belt baptiste profonde du Kentucky, Blaine Cartwright utilisait les Ramones et les New York Dolls pour rester sain d’esprit, tandis qu’à Vancouver, au Canada, la jeune hippie de 8 ans Ruyter Suys reprenait la guitare de son père en jouant du Led Zeppelin et du Jimi Hendrix. Une fois les bouteilles de whisky vidées, Nashville Pussy a fait vibrer la scène. Six albums studio plus tard, le groupe a maintenant joué devant des centaines de milliers de fans dans près de quarante pays, partageant la scène avec certains des plus grands groupes de la planète, dont ZZTOP, SLAYER, Iron Maiden, Black Sabbath et LYNYRD SKYNYRD !

LUCIE SUE

Amoureuse de hard rock sous toutes ses formes, qu’il soit glam ou grunge, Lucie Sue muscle son jeu avec Battlestation, son deuxième album. Multi-instrumentiste devenue star du rock, elle est sur le point de révolutionner la scène musicale.

Avec sa détermination farouche et son talent indéniable, Lucie Sue est prête à faire vibrer les scènes rock du monde entier !

https://www.youtube.com/watch?v=qC8CuwuvDQE .

