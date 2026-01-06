Soirée rap Hip Hop Underground Al’Tarba B2M Cenza La Loco Quimperlé

Soirée rap Hip Hop Underground Al’Tarba B2M Cenza

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

2026-04-24 20:00:00

2026-04-24 03:00:00

2026-04-24

B2M

B2M (Bail 2 Mif), c’est quoi ? C’est un Crew de quatre artistes bretons passionnés de hip-hop, unis par la même envie offrir du son de qualité, sincère et percutant.

Depuis maintenant trois ans, SEÑOR LINO, SEÑOR EL KALIF, GRAS DU BEAT et MDJAMES arpentent les scènes de concerts et les festivals avec une énergie débordante. Avec plus d’une trentaine de dates depuis 2022, ils tracent leur route dans le paysage hip-hop français grâce à des textes affûtés, remplis de vérités, de techniques et de flows variés.

Entre auteurs, interprètes, beatmakers, DJ, graffeurs, vidéastes et photographes, B2M forme un cocktail explosif fait maison, taillé pour les oreilles en quête de nouveautés !



AL’TARBA

En insatiable quête de sentiers inexplorés, Al’Tarba se plait à naviguer sur le sombre, voire l’horrorcore, dans la lignée de Necro et Stoupe, tout en s’embarquant au gré d’instrus electroswing à la Chinese Man, pour s’adonner parfois à des vents plus doux, dans le sillon d’artistes abstracts tels que RJD2 ou DJ Shadow.

Identifiable par ses sons aux ambiances aussi ténébreuses qu’enfantines, aux influences cinématographiques toujours perceptibles, Al’Tarba s’avère être définitivement un artiste solo cultivé, revendiquant la complexité et déchirant toutes les étiquettes à commencer par celle du puriste.

CENZA

Cenza est un des rappeurs phares et se différencie de par son aisance à changer de flow, et sa rapidité sans précédent !

Pour Cenza, il faut que la musique prime avant tout. Le côté commercial le dérange. “Je ne vois pas pourquoi les mecs se mettent à faire des albums de merde pour vendre plus, j’ai jamais compris ce concept. Pour moi, le calcul dans la musique, c’est la mort de l’art.”

“La scène reste pour nous hyper importante. On s’entraîne comme des boxeurs pour arriver sur scène comme une machine de guerre. On a été éduqué à la scène. C’est aussi sur ça qu’on se démarque. On apporte une nouvelle énergie sur scène. On veut que lorsqu’on nous voit en concert, les mecs se prennent une nouvelle tarte dans la gueule !”

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

