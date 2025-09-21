Agon’ met le feu Le Son de la Terre PARIS 05

Agon’ met le feu Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 5 février 2026.

Faire chanter les poètes pour naviguer en chansons sur l’océan littéraire russe est le travail Agon’ s est attelé.

Alex Derevitsky : contrebasse/basse électrique/chant

Hervé Pouliquen : guitares/chant

Pierre Prokoudine-Gorsky : guitare/chant

Gaspard Panfiloff : balalaïka/chant

Jean-Baptiste Frugier : violon

Agon’ vous invite au voyage dans les steppes de Russie.
Le jeudi 05 février 2026
de 20h00 à 22h00
payant

25 euros.

Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello  75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05