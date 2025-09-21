Agon’ met le feu Le Son de la Terre PARIS 05
Agon’ met le feu Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 5 février 2026.
Faire chanter les poètes pour naviguer en chansons sur l’océan littéraire russe est le travail Agon’ s est attelé.
Alex Derevitsky : contrebasse/basse électrique/chant
Hervé Pouliquen : guitares/chant
Pierre Prokoudine-Gorsky : guitare/chant
Gaspard Panfiloff : balalaïka/chant
Jean-Baptiste Frugier : violon
Agon’ vous invite au voyage dans les steppes de Russie.
Le jeudi 05 février 2026
de 20h00 à 22h00
payant
25 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-05T21:00:00+01:00
fin : 2026-02-05T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-05T20:00:00+02:00_2026-02-05T22:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05