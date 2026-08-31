Agora Pôle National Cirque Dans le sens contraire au sens du vent / Collectif Porte 27 Marion Collé & Sylvain Levey Sorges et Ligueux en Périgord
mardi 25 mai 2027 · Sorges et Ligueux en Périgord
Informations pratiques
Sorges et Ligueux en Périgord
Agora Pôle National Cirque Dans le sens contraire au sens du vent / Collectif Porte 27 Marion Collé & Sylvain Levey
Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-25 19:00:00
fin : 2027-05-25 19:30:00
Date(s) :
2027-05-25
Sur un fil tendu entre ciel et terre, deux funambules avancent, hésitent, bifurquent.
Faut-il suivre le mouvement ou choisir sa propre route ? Marcher avec les autres ou oser aller dans le sens contraire au sens du vent ?
La circassienne Marion Collé et l’écrivain Sylvain Levey composent une forme légère et poétique comme un hymne à la singularité.
Les mots dialoguent avec les corps en équilibre pour magnifier la liberté d’être au monde. Un spectacle inspirant et doux qui met à l’honneur celles et ceux qui osent sortir du rang.
Et si le monde se regardait autrement ?
Scènes de Territoire(s) Agora PNC, Grand Périgueux, Ligueux, Fouleix, Vergt .
Sorges et Ligueux en Périgord 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65
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English : Agora Pôle National Cirque Dans le sens contraire au sens du vent / Collectif Porte 27 Marion Collé & Sylvain Levey
L’événement Agora Pôle National Cirque Dans le sens contraire au sens du vent / Collectif Porte 27 Marion Collé & Sylvain Levey Sorges et Ligueux en Périgord a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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