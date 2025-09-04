Agora Pôle National Cirque Nous camperons ici / Sébastien Barrier Fouleix

Agora Pôle National Cirque Nous camperons ici / Sébastien Barrier Fouleix vendredi 22 mai 2026.

Agora Pôle National Cirque Nous camperons ici / Sébastien Barrier

Fouleix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Nous camperons ici — comme un signal lancé au sommet d’un vallon, une invitation à s’arrêter, à se poser ensemble.

Ce projet artistique en plein air rassemble musiques, récits, chants et poésie autour d’un rituel collectif, à la fois joyeux, grave et profondément humain.

À travers les voix et les présences, Sébastien Barrier tisse des liens entre les gens, les histoires et les paysages.

Un moment suspendu, ancré dans le lieu qui l’accueille, comme une manière de lui rendre hommage et de mieux l’habiter, le temps d’une veillée partagée.

Scènes de Territoire(s) Agora PNC, Grand Périgueux, Fouleix .

Fouleix 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

English : Agora Pôle National Cirque Nous camperons ici / Sébastien Barrier

German : Agora Pôle National Cirque Nous camperons ici / Sébastien Barrier

Italiano :

Espanol : Agora Pôle National Cirque Nous camperons ici / Sébastien Barrier

L’événement Agora Pôle National Cirque Nous camperons ici / Sébastien Barrier Fouleix a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux