Agrifête 2026 Scaër

Lieu dit Kerzéré Scaër Finistère
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Programme en cours d’élaboration.
Courses de moissonneuses batteuses Cross, le labyrinthe de maïs, des concours de bovins, des courses de tracteurs tondeuses, un concert le samedi soir, et puis il y aura aussi des surprises…
Bénévoles bienvenus. .
Lieu dit Kerzéré Scaër 29390 Finistère Bretagne
