Agrifête 2026 Scaër

Lieu dit Kerzéré Scaër Finistère

Programme en cours d’élaboration.

Courses de moissonneuses batteuses Cross, le labyrinthe de maïs, des concours de bovins, des courses de tracteurs tondeuses, un concert le samedi soir, et puis il y aura aussi des surprises…

Bénévoles bienvenus. .

Lieu dit Kerzéré Scaër 29390 Finistère Bretagne

