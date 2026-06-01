Journée EMI (Éducation aux Médias et à l’Information) Micro Folie Scaër vendredi 19 juin 2026.

Scaër

Journée EMI (Éducation aux Médias et à l’Information)

Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Journée et soirée exceptionnelles en cours de chargement à la médiathèque l’Uni’Vert… Bip bip chargement effectué !

La journée sera consacrée à l’Éducation aux Médias et à l’Information l’association Synapses interviendra auprès de différentes classes pour parler d’actualités autour d’internet, des réseaux sociaux, et de l’information en général.

Le soir, venez participer à la soirée “apéro rencontre” ouverte aux parents pour discuter de ces sujets dans la convivialité ! .

Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18

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English :

L’événement Journée EMI (Éducation aux Médias et à l’Information) Scaër a été mis à jour le 2026-06-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS