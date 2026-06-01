Journée EMI (Éducation aux Médias et à l’Information) Micro Folie Scaër
Journée EMI (Éducation aux Médias et à l’Information) Micro Folie Scaër vendredi 19 juin 2026.
Scaër
Journée EMI (Éducation aux Médias et à l’Information)
Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Journée et soirée exceptionnelles en cours de chargement à la médiathèque l’Uni’Vert… Bip bip chargement effectué !
La journée sera consacrée à l’Éducation aux Médias et à l’Information l’association Synapses interviendra auprès de différentes classes pour parler d’actualités autour d’internet, des réseaux sociaux, et de l’information en général.
Le soir, venez participer à la soirée “apéro rencontre” ouverte aux parents pour discuter de ces sujets dans la convivialité ! .
Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18
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English :
L’événement Journée EMI (Éducation aux Médias et à l’Information) Scaër a été mis à jour le 2026-06-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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