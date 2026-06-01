Zoom sur les animaux marins Micro Folie Scaër
Zoom sur les animaux marins Micro Folie Scaër mercredi 10 juin 2026.
Scaër
Zoom sur les animaux marins
Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
À travers le musée numérique, la réalité virtuelle et le Fablab, les animaux marins se révèlent sous un nouveau jour. .
Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18
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English :
L’événement Zoom sur les animaux marins Scaër a été mis à jour le 2026-06-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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