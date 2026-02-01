Un Tañva d’ar Brezhoneg Un goûter en breton Médiathèque L’Uni’Vert Scaër

Un Tañva d’ar Brezhoneg Un goûter en breton

Médiathèque L’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

L’association Div Yezh propose une initiation à la langue bretonne lors d’un goûter convivial ouvert aux petits comme aux grands.

Un livret Erminig er Skol sera offert aux participants.

Personnes débutantes en breton, curieuses (et gourmandes), vous êtes les bienvenues !

Tout public .

Médiathèque L’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un Tañva d’ar Brezhoneg Un goûter en breton

L’événement Un Tañva d’ar Brezhoneg Un goûter en breton Scaër a été mis à jour le 2026-02-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS