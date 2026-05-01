Guinguette de Saint-Jean Parking de la chapelle Saint-Jean Scaër

Scaër

Guinguette de Saint-Jean

Parking de la chapelle Saint-Jean 33 Lieu-dit Saint-Jean Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Notre 1er évènement approche ! Spécial Reggae

Bière de Brasserie de L’imprimerie, petite restauration maison.

Le groupe Sistara et notre guest Mohamed Kourouma Dit Moka-Flow.

Entrée pour les adhérents uniquement (soirée privée).

Adhésion possible sur Yapla Association Liamman (crédit agricole).

Ouverture 17h balade au Menhir et découverte des plantes comestibles (sur inscription avant le 29 Mai)

Friperie, jeux extérieur, chill out

21h Concert .

Parking de la chapelle Saint-Jean 33 Lieu-dit Saint-Jean Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 6 52 13 09 56

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English : Guinguette de Saint-Jean

L’événement Guinguette de Saint-Jean Scaër a été mis à jour le 2026-05-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS