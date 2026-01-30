Visite de la Galerie Métairie Galerie René Métairie Scaër
Galerie René Métairie 47 Rue Jean Jaurès Scaër Finistère
Début : 2026-06-03 10:00:00
fin : 2026-06-03 12:00:00
2026-06-03
Expositions de minéraux du monde entier, costumes bretons, appareils photos XIXe et XXe siècle, collections, peintures et photographies des années 60. .
