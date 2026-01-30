Visite de la Galerie Métairie Galerie René Métairie Scaër

Visite de la Galerie Métairie

Galerie René Métairie 47 Rue Jean Jaurès Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 10:00:00

fin : 2026-06-03 12:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Expositions de minéraux du monde entier, costumes bretons, appareils photos XIXe et XXe siècle, collections, peintures et photographies des années 60. .

Galerie René Métairie 47 Rue Jean Jaurès Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 59 40 81

