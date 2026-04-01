Café vinyles Médiathèque l’Uni’Vert Scaër

Scaër

Café vinyles

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 10:30:00

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Histoire et préhistoire du disque vinyle du cylindre au gramophone et la naissance du disque. .

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07

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English : Café vinyles

L’événement Café vinyles Scaër a été mis à jour le 2026-04-14 par OT QUIMPERLE LES RIAS