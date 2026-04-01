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Café vinyles Médiathèque l’Uni’Vert Scaër

Café vinyles Médiathèque l’Uni’Vert Scaër lundi 20 avril 2026.

Lieu : Médiathèque l'Uni'Vert

Adresse : 10 Rue René Le Hamp

Ville : 29390 Scaër

Département : Finistère

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Scaër

Café vinyles

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 10:30:00
fin : 2026-04-20

Date(s) :
2026-04-20

Histoire et préhistoire du disque vinyle du cylindre au gramophone et la naissance du disque.   .

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07 

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English : Café vinyles

L’événement Café vinyles Scaër a été mis à jour le 2026-04-14 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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