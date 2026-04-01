Café vinyles Médiathèque l’Uni’Vert Scaër
Café vinyles Médiathèque l’Uni’Vert Scaër lundi 20 avril 2026.
Scaër
Café vinyles
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 10:30:00
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20
Histoire et préhistoire du disque vinyle du cylindre au gramophone et la naissance du disque. .
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07
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English : Café vinyles
L’événement Café vinyles Scaër a été mis à jour le 2026-04-14 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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