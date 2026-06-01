Musée numérique Nouvelle collection Guadeloupe Martinique Guyane Micro Folie Scaër
Musée numérique Nouvelle collection Guadeloupe Martinique Guyane Micro Folie Scaër vendredi 12 juin 2026.
Scaër
Musée numérique Nouvelle collection Guadeloupe Martinique Guyane
Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Venez découvrir la toute nouvelle collection du musée numérique sur nos territoires ultramarins ! (Peinture de Joseph Savart) .
Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18
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English :
L’événement Musée numérique Nouvelle collection Guadeloupe Martinique Guyane Scaër a été mis à jour le 2026-06-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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