Musée numérique Nouvelle collection Guadeloupe Martinique Guyane Micro Folie Scaër

Scaër

Musée numérique Nouvelle collection Guadeloupe Martinique Guyane

Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Venez découvrir la toute nouvelle collection du musée numérique sur nos territoires ultramarins ! (Peinture de Joseph Savart) .

Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18

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English :

L’événement Musée numérique Nouvelle collection Guadeloupe Martinique Guyane Scaër a été mis à jour le 2026-06-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS