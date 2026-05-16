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Agrinight Agrifête 2026 Scaër

Agrinight Agrifête 2026 Scaër samedi 22 août 2026.

Adresse : Lieu dit Kerzéré

Ville : 29390 Scaër

Département : Finistère

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Tarif :

Scaër

Agrinight Agrifête 2026

Lieu dit Kerzéré Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Au programme
– Kervegans pour lancer les festivités,
– Ridsa pour un moment fort de la soirée,
– Alchimix Sound System pour clôture la nuit en beauté !

Billetterie à venir.   .

Lieu dit Kerzéré Scaër 29390 Finistère Bretagne  

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English : Agrinight Agrifête 2026

L’événement Agrinight Agrifête 2026 Scaër a été mis à jour le 2026-05-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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