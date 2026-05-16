Scaër

Agrinight Agrifête 2026

Lieu dit Kerzéré Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Au programme

– Kervegans pour lancer les festivités,

– Ridsa pour un moment fort de la soirée,

– Alchimix Sound System pour clôture la nuit en beauté !

Billetterie à venir. .

Lieu dit Kerzéré Scaër 29390 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Agrinight Agrifête 2026

L’événement Agrinight Agrifête 2026 Scaër a été mis à jour le 2026-05-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS