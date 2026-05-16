Agrinight Agrifête 2026 Scaër
Agrinight Agrifête 2026 Scaër samedi 22 août 2026.
Scaër
Agrinight Agrifête 2026
Lieu dit Kerzéré Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Au programme
– Kervegans pour lancer les festivités,
– Ridsa pour un moment fort de la soirée,
– Alchimix Sound System pour clôture la nuit en beauté !
Billetterie à venir. .
Lieu dit Kerzéré Scaër 29390 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Agrinight Agrifête 2026
L’événement Agrinight Agrifête 2026 Scaër a été mis à jour le 2026-05-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Scaër (Finistère)
- Visite de la Galerie Métairie Galerie René Métairie Scaër 20 mai 2026
- Découverte des jardins de Treuscoat Lieu-dit Créménet Scaër 25 mai 2026
- Visite de la Galerie Métairie Galerie René Métairie Scaër 27 mai 2026
- Découverte des jardins de Treuscoat Lieu-dit Créménet Scaër 30 mai 2026
- Visite de la Galerie Métairie Galerie René Métairie Scaër 3 juin 2026