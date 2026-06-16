Ah !? Mozart ?! Belle-Isle-en-Terre
Ah !? Mozart ?! Belle-Isle-en-Terre dimanche 5 juillet 2026.
Belle-Isle-en-Terre
Ah !? Mozart ?!
Chapelle de Locmaria Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Curieux ? Étonné ? Incrédule ? Admiratif ? Dubitatif ? Quel que soit le ton sur lequel vous prononcerez le titre de ce concert-spectacle, ce sera l’occasion d’entendre les tubes indémodables du compositeur dans des arrangements originaux et de découvrir la musique de chambre pour vents. .
Chapelle de Locmaria Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 68 50 90 11
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English :
L’événement Ah !? Mozart ?! Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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