Belle-Isle-en-Terre

Ah !? Mozart ?!

Chapelle de Locmaria Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Curieux ? Étonné ? Incrédule ? Admiratif ? Dubitatif ? Quel que soit le ton sur lequel vous prononcerez le titre de ce concert-spectacle, ce sera l’occasion d’entendre les tubes indémodables du compositeur dans des arrangements originaux et de découvrir la musique de chambre pour vents. .

Chapelle de Locmaria Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 68 50 90 11

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English :

L’événement Ah !? Mozart ?! Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol