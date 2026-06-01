Balade contée nocturne en forêt de Coat-an-Noz Lieu-dit La Chapelle du Bois Belle-Isle-en-Terre vendredi 19 juin 2026.

Belle-Isle-en-Terre

Balade contée nocturne en forêt de Coat-an-Noz

Lieu-dit La Chapelle du Bois La Chapelle du Bois Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

3km entre les landes et les bois au gré des légendes de Bretagne. Une sortie contée par Ewen Rabier, suivie d’une collation et boisson à la Chapelle du Bois. Inscription obligatoire. .

Lieu-dit La Chapelle du Bois La Chapelle du Bois Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 74 20 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade contée nocturne en forêt de Coat-an-Noz Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol