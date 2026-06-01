Belle-Isle-en-Terre

Histoires Tombales au Crépuscule

Chapelle de Locmaria Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Veillée de contes dans la Chapelle de Locmaria, suivie d’une collation. À la tombée de la nuit, le conteur Ewen Rabier vous invite à rencontrer des habitants du cimetière bellislois, au pays de l’Ankou. .

Chapelle de Locmaria Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 74 20 71

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English :

L’événement Histoires Tombales au Crépuscule Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol