Aidants Un moment rien que pour vous Résidence Domitys Les Clés d’or Orthez

Informations pratiques

Orthez

Aidants Un moment rien que pour vous

Résidence Domitys Les Clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 14:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Café d’accueil.

Moment détente en piscine pour les aidants.

Salon dédié espace art-thérapie pour les aidés et aidants

Entract’gourmand pour tous

Sur inscription. .

Résidence Domitys Les Clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00 orthez@domitys.fr

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English : Aidants Un moment rien que pour vous

L’événement Aidants Un moment rien que pour vous Orthez a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Coeur de Béarn