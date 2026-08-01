Aidants Un moment rien que pour vous Résidence Domitys Les Clés d’or Orthez
mardi 25 août 2026 · Résidence Domitys Les Clés d'or · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Aidants Un moment rien que pour vous
Résidence Domitys Les Clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Café d’accueil.
Moment détente en piscine pour les aidants.
Salon dédié espace art-thérapie pour les aidés et aidants
Entract’gourmand pour tous
Sur inscription. .
Résidence Domitys Les Clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00 orthez@domitys.fr
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English : Aidants Un moment rien que pour vous
L’événement Aidants Un moment rien que pour vous Orthez a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Coeur de Béarn
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