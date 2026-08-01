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Aidants Un moment rien que pour vous Résidence Domitys Les Clés d’or Orthez

mardi 25 août 2026 · Résidence Domitys Les Clés d'or · Orthez

Aidants Un moment rien que pour vous Résidence Domitys Les Clés d’or Orthez

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Résidence Domitys Les Clés d'or
Adresse
4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Orthez

Aidants Un moment rien que pour vous

Résidence Domitys Les Clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:00:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

Café d’accueil.
Moment détente en piscine pour les aidants.
Salon dédié espace art-thérapie pour les aidés et aidants
Entract’gourmand pour tous

Sur inscription.   .

Résidence Domitys Les Clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00  orthez@domitys.fr

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English : Aidants Un moment rien que pour vous

L’événement Aidants Un moment rien que pour vous Orthez a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Coeur de Béarn

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