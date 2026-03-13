L’été au Château Les Sentinelles de la Guivre Rue Moncade Orthez
L’été au Château Les Sentinelles de la Guivre Rue Moncade Orthez mercredi 12 août 2026.
Orthez
L’été au Château Les Sentinelles de la Guivre
Rue Moncade Château Moncade Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 18:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Arena Militaria
Les Sentinelles vous accueillent autour d’un râtelier d’armes imposant permettant l’explication de l’évolution de l’armement du XIIe au XVe siècle. Ces explications, articulées autour de l’échange, de questions, de saynètes et de l’interactivité permet de présenter les armes et armures.
Lice des enfants
Equipés d’épée en mousse et de masque d’escrime, les enfants apprendront le maniement de l’épée (déplacements, coups rythmés en groupe et combat), ainsi que le maniement de l’épée et du bouclier (taille et poids des boucliers adapté aux enfants).
Atelier monnaie
Explications sur l’histoire de la monnaie ainsi que sur les méthodes de fabrication. Fonte et façonnage de flans, frappe de coins, pesage, pesage et comptage de la monnaie. .
Rue Moncade Château Moncade Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83
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English : L’été au Château Les Sentinelles de la Guivre
L’événement L’été au Château Les Sentinelles de la Guivre Orthez a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Coeur de Béarn
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