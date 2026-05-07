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Soirée Jeux de société Rue Gascoin Orthez

Soirée Jeux de société Rue Gascoin Orthez

Soirée Jeux de société Rue Gascoin Orthez mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Rue Gascoin

Adresse : Parc Gascoin

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Orthez

Soirée Jeux de société

Rue Gascoin Parc Gascoin Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 18:00:00
fin : 2026-05-27 22:00:00

Date(s) :
2026-05-27

Les participants sont invités à venir jouer entre amis, en apportant leurs propres jeux ou en profitant de la sélection proposée par l’association.

Réservé aux adhérents. Il sera possible d’adhérer sur place.
Auberge espagnole et convivialité.   .

Rue Gascoin Parc Gascoin Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 22 65 96  ludorthez.asso@gmail.com

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English : Soirée Jeux de société

L’événement Soirée Jeux de société Orthez a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Coeur de Béarn

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