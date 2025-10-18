Course landaise compétition Avenue du Pesqué Orthez

Orthez

Course landaise compétition

Avenue du Pesqué Arènes du Pesqué Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 16:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Ganaderia Dargelos et Cuadrilla Alexandre Duthen, avec l’équipe vainqueur du challenge Landes Béarn.

Pour les hommes en blancs :

Denis COLL, Enric DUCLAVE à l’entrainement et Pascal LALANNE comme cordier.

Pour les sauts :

Tiago COLL et Warren LEROUX

Pour les écarteurs :

Alexis LAHITTE

Ugo LALANNE

Thibault BUSQUET

Jules LORREYTE

Julien GUILLE

Simon LAFFITTE, vainqueur concours de Mont de marsan et du trophée Bernard Huguet

Et puis le chef de cuadrilla Alexandre DUTHEN, élu pour la 4 ème fois meilleur chef de cuadrilla

La ganaderia DARGELOS est représenté par Bertrand LAFAYE

Animation Musicale de l’harmonie de Saint Justin.

Pas de réservation, vente directement le jour de la course aux arènes à partir de 14h30.

Durée 2h .

Avenue du Pesqué Arènes du Pesqué Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40 contact@coeurdebearn.com

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English : Course landaise compétition

L’événement Course landaise compétition Orthez a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Coeur de Béarn