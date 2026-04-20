Fête le printemps O’Panier Local Orthez

Orthez

Fête le printemps

O’Panier Local 8 place de la Poustelle Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Toute la journée Troc de plantes, grainothèque en partenariat avec la médiathèque. .

O’Panier Local 8 place de la Poustelle Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 67 47 35

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English : Fête le printemps

L’événement Fête le printemps Orthez a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Coeur de Béarn