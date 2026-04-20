Fête le printemps O’Panier Local Orthez
Fête le printemps O’Panier Local Orthez samedi 25 avril 2026.
Orthez
Fête le printemps
O’Panier Local 8 place de la Poustelle Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Toute la journée Troc de plantes, grainothèque en partenariat avec la médiathèque. .
O’Panier Local 8 place de la Poustelle Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 67 47 35
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English : Fête le printemps
L’événement Fête le printemps Orthez a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Coeur de Béarn
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