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Fête le printemps O’Panier Local Orthez

Fête le printemps O’Panier Local Orthez

Fête le printemps O’Panier Local Orthez samedi 25 avril 2026.

Lieu : O'Panier Local

Adresse : 8 place de la Poustelle

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Orthez

Fête le printemps

O’Panier Local 8 place de la Poustelle Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Toute la journée Troc de plantes, grainothèque en partenariat avec la médiathèque.   .

O’Panier Local 8 place de la Poustelle Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 67 47 35 

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English : Fête le printemps

L’événement Fête le printemps Orthez a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Coeur de Béarn

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