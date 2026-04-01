Atelier sophrologie, relaxation et sonologie Au clair de lune Orthez
Atelier sophrologie, relaxation et sonologie Au clair de lune Orthez mercredi 22 avril 2026.
Orthez
Atelier sophrologie, relaxation et sonologie
Au clair de lune 14 Rue de l’Horloge Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 18:30:00
fin : 2026-04-22 20:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Atelier libération des énergies solaires accompagné de musiques fréquentielles en 432Hz, en présence d’une sophrologue relaxologue et d’un sonothérapeute. .
Au clair de lune 14 Rue de l’Horloge Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 62 99 07 relaxsons64@gmail.com
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English : Atelier sophrologie, relaxation et sonologie
L’événement Atelier sophrologie, relaxation et sonologie Orthez a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Coeur de Béarn
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