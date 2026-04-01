Atelier sophrologie, relaxation et sonologie Au clair de lune Orthez

Orthez

Atelier sophrologie, relaxation et sonologie

Au clair de lune 14 Rue de l’Horloge Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 18:30:00

fin : 2026-04-22 20:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Atelier libération des énergies solaires accompagné de musiques fréquentielles en 432Hz, en présence d’une sophrologue relaxologue et d’un sonothérapeute. .

Au clair de lune 14 Rue de l’Horloge Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 62 99 07 relaxsons64@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier sophrologie, relaxation et sonologie

L’événement Atelier sophrologie, relaxation et sonologie Orthez a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Coeur de Béarn