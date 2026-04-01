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Atelier sophrologie, relaxation et sonologie Au clair de lune Orthez

Atelier sophrologie, relaxation et sonologie Au clair de lune Orthez

Atelier sophrologie, relaxation et sonologie Au clair de lune Orthez mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Au clair de lune

Adresse : 14 Rue de l'Horloge

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Orthez

Atelier sophrologie, relaxation et sonologie

Au clair de lune 14 Rue de l’Horloge Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 18:30:00
fin : 2026-04-22 20:00:00

Date(s) :
2026-04-22

Atelier libération des énergies solaires accompagné de musiques fréquentielles en 432Hz, en présence d’une sophrologue relaxologue et d’un sonothérapeute.   .

Au clair de lune 14 Rue de l’Horloge Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 62 99 07  relaxsons64@gmail.com

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English : Atelier sophrologie, relaxation et sonologie

L’événement Atelier sophrologie, relaxation et sonologie Orthez a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Coeur de Béarn

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