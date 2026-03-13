Atelier Conférence Les indispensables bien-être de l’été Les Clés d’Or Orthez
Atelier Conférence Les indispensables bien-être de l’été Les Clés d’Or Orthez lundi 1 juin 2026.
Orthez
Atelier Conférence Les indispensables bien-être de l’été
Les Clés d’Or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 14:30:00
fin : 2026-06-01
Date(s) :
2026-06-01
Avec Alison Hewitt. Prendre soin de soi naturellement pour profiter pleinement de la belle saison.
Echanges, conseils et découvertes.
16h pause gourmande .
Les Clés d’Or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00 orthez@domitys.fr
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English : Atelier Conférence Les indispensables bien-être de l’été
L’événement Atelier Conférence Les indispensables bien-être de l’été Orthez a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Coeur de Béarn
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