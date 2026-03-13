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Atelier Conférence Les indispensables bien-être de l’été Les Clés d’Or Orthez

Atelier Conférence Les indispensables bien-être de l’été Les Clés d’Or Orthez

Atelier Conférence Les indispensables bien-être de l’été Les Clés d’Or Orthez lundi 1 juin 2026.

Lieu : Les Clés d'Or

Adresse : 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : lundi 1 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Orthez

Atelier Conférence Les indispensables bien-être de l’été

Les Clés d’Or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 14:30:00
fin : 2026-06-01

Date(s) :
2026-06-01

Avec Alison Hewitt. Prendre soin de soi naturellement pour profiter pleinement de la belle saison.
Echanges, conseils et découvertes.
16h pause gourmande   .

Les Clés d’Or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00  orthez@domitys.fr

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English : Atelier Conférence Les indispensables bien-être de l’été

L’événement Atelier Conférence Les indispensables bien-être de l’été Orthez a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Coeur de Béarn

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