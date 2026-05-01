Soirée spectacle Hip Hop Théâtre Francis Planté Orthez

Orthez

Soirée spectacle Hip Hop

Théâtre Francis Planté Place St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 20:00:00

fin : 2026-05-27 21:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Découvrez le spectacle annuel de hip hop du centre socioculturel.

Première partie démonstrations des jeunes talents (chant et cirque), des duos parents enfants et du groupe adulte des ateliers hip hop.

Seconde partie spectacle de danse Star Wars .

Théâtre Francis Planté Place St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 35 78

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English : Soirée spectacle Hip Hop

L’événement Soirée spectacle Hip Hop Orthez a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Coeur de Béarn