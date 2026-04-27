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Atelier Je crée mon icone abstraite Musée Jeanne d’Albret Orthez

Atelier Je crée mon icone abstraite Musée Jeanne d’Albret Orthez

Atelier Je crée mon icone abstraite Musée Jeanne d’Albret Orthez mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Musée Jeanne d'Albret

Adresse : 37 rue Bourg Vieux

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Orthez

Atelier Je crée mon icone abstraite

Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:30:00
fin : 2026-05-27 15:45:00

Date(s) :
2026-05-27

Atelier tout public, à partir de 10 ans.
Blouse et tenue adaptée.   .

Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Atelier Je crée mon icone abstraite

L’événement Atelier Je crée mon icone abstraite Orthez a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Coeur de Béarn

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