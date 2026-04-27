Atelier Je crée mon icone abstraite Musée Jeanne d’Albret Orthez

Orthez

Atelier Je crée mon icone abstraite

Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:30:00

fin : 2026-05-27 15:45:00

Date(s) :

2026-05-27

Atelier tout public, à partir de 10 ans.

Blouse et tenue adaptée. .

Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Atelier Je crée mon icone abstraite

L’événement Atelier Je crée mon icone abstraite Orthez a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Coeur de Béarn