Atelier Cookies Espaces Jeunes Orthez
Atelier Cookies Espaces Jeunes Orthez mercredi 29 avril 2026.
Orthez
Atelier Cookies
Espaces Jeunes 34 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:00:00
fin : 2026-04-29 18:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Sur inscription. .
Espaces Jeunes 34 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 35 82 lesespacesjeunes@mairie-orthez.fr
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English :
L’événement Atelier Cookies Orthez a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Coeur de Béarn
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