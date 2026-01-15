Conférence La Trahison des images Le Pixel Orthez
mercredi 4 février 2026.
Conférence La Trahison des images
Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-04
2026-02-04
Dans le cadre du programme artistique Les mercredis de l’art .
Conférence animée par Sophie Limare, agrégée d’arts plastiques, docteure en esthétique et théorie de l’art, enseignante à l’université de Bordeaux.
Entre peinture, poésie et philosophie, il s’agira de démontrer à travers l’analyse de ce chef d’oeuvre surréaliste qu’il existe un irréductible écart entre la chose et sa représentation. .
lesmercredisdelart1@gmail.com
