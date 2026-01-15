Conférence La Trahison des images Le Pixel Orthez

Conférence La Trahison des images

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

2026-02-04

Dans le cadre du programme artistique Les mercredis de l’art .

Conférence animée par Sophie Limare, agrégée d’arts plastiques, docteure en esthétique et théorie de l’art, enseignante à l’université de Bordeaux.

Entre peinture, poésie et philosophie, il s’agira de démontrer à travers l’analyse de ce chef d’oeuvre surréaliste qu’il existe un irréductible écart entre la chose et sa représentation. .

