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Après-midi créative Sculpture Espaces Jeunes Orthez

Après-midi créative Sculpture Espaces Jeunes Orthez

Après-midi créative Sculpture Espaces Jeunes Orthez mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Espaces Jeunes

Adresse : 34 place du Foirail

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Orthez

Après-midi créative Sculpture

Espaces Jeunes 34 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 18:00:00

Date(s) :
2026-05-27

Laissez parler votre créativité les mains dans l’argile.
Sur inscription.   .

Espaces Jeunes 34 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 35 82  lesespacesjeunes@mairie-orthez.fr

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English :

L’événement Après-midi créative Sculpture Orthez a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Coeur de Béarn

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