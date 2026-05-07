Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ciné-thé C’est quoi l’amour Le Pixel Orthez

Ciné-thé C’est quoi l’amour Le Pixel Orthez

Ciné-thé C’est quoi l’amour Le Pixel Orthez lundi 1 juin 2026.

Lieu : Le Pixel

Adresse : 20 avenue de la Moutète

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : lundi 1 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Orthez

Ciné-thé C’est quoi l’amour

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 15:00:00
fin : 2026-06-01 17:00:00

Date(s) :
2026-06-01

Film suivi d’un buffet thé et gâteaux offerts dans le hall du cinéma.
En partenariat avec le CCAS d’Orthez.   .

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 53 38 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-thé C’est quoi l’amour

L’événement Ciné-thé C’est quoi l’amour Orthez a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Coeur de Béarn

À voir aussi à Orthez (Pyrénées-Atlantiques)