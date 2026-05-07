Ciné-thé C’est quoi l’amour Le Pixel Orthez

Orthez

Ciné-thé C’est quoi l’amour

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 15:00:00

fin : 2026-06-01 17:00:00

Date(s) :

2026-06-01

Film suivi d’un buffet thé et gâteaux offerts dans le hall du cinéma.

En partenariat avec le CCAS d’Orthez. .

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 53 38

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English : Ciné-thé C’est quoi l’amour

L’événement Ciné-thé C’est quoi l’amour Orthez a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Coeur de Béarn