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Fêtes de Castétarbe Salle Piquemal Orthez

Fêtes de Castétarbe Salle Piquemal Orthez

Fêtes de Castétarbe Salle Piquemal Orthez dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Salle Piquemal

Adresse : Quartier Castétarbe

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Orthez

Fêtes de Castétarbe

Salle Piquemal Quartier Castétarbe Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Rando pédestre et VTT le dimanche matin.
Apéro et Paëlla le dimanche midi.
Jeux en bois, structure gonflable et concert.   .

Salle Piquemal Quartier Castétarbe Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 87 09 38  foyercastetarbe@gmail.com

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English : Fêtes de Castétarbe

L’événement Fêtes de Castétarbe Orthez a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur de Béarn

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